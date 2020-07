France

Tensions autour de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

La campagne en vue du référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui se tiendra le 4 octobre prochain, a été lancée dans un climat tendu.

Indépendantistes et loyalistes viennent de se lancer dans la campagne pour le deuxième référendum sur le maintien ou non de la Nouvelle-Calédonie dans la France, le 4 octobre prochain, dans un climat qui se radicalise et fait craindre des débordements.