Jura

Termites: une espèce tropicale fait des ravages au cœur de Delémont

Les insectes qu’une locataire croyait venir d’un noyer ont grignoté sa véranda en toute discrétion. Les dégâts sont aux frais de la propriétaire.

Des insectes, mais lesquels? «Avec leurs ailes, on les croyait venus du grand noyer situé devant nos fenêtres», racontent la locataire Marie-Christine Amstutz et sa mère Jeanine Savary.

Première mesure: fermer les fenêtres, même en plein été. Bénéfice obtenu: zéro! «Les bestioles volaient dans notre véranda, qui sert de bureau à mon fils Thomas et de buanderie. C’était d’autant plus bizarre que la véranda du dessous n’était pas infestée», rapporte Marie-Christine Amstutz. À l’étage du dessus, la propriétaire de l’immeuble n’a rien constaté non plus, mais l’an dernier, la régie immobilière a été informée.