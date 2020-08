Médias Terrassé par le virus, CNN Money Switzerland dépose le bilan

«La chute rapide des revenus et l'incertitude économique créées par la crise du coronavirus» ont contraint la chaîne d’informations économiques, basée en Suisse, à cesser ses activités.

L'activité des studios de Zurich et de Gland, dont CNN Money n'est que locataire, n'est pas concernée par cette décision.

La chaîne d'informations économiques CNN Money Switzerland a annoncé lundi soir la cessation de ses activités. Dans un communiqué, le conseil d'administration de l'entreprise explique sa décision par «la chute rapide des revenus et l'incertitude économique créées par la crise du coronavirus».

Au cours des six derniers mois, l'impact de la pandémie sur les revenus a été «considérable» et malgré des chiffres d'audience «en forte hausse» et «des études approfondies pour assurer l'avenir de la société», les dirigeants de CNN Money sont arrivés à la conclusion qu'il était impossible «d'entrevoir une solution de rentabilité pérenne pour le maintien de l'activité de la chaîne».