Actualisé 06.07.2020 à 08:32

Terrorisme: acte d'accusation contre deux Suisses

Justice

Deux personnes sont accusées d'avoir tenté de pénétrer sur le territoire de l’État islamique pour rejoindre l'organisation.

Un double national suisse-tunisien et un Suisse résidant en Suisse romande avaient voulu rejoindre l'État islamique, selon le Ministère public de la Confédération. Keystone

Le MPC a déposé un acte d'accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre un double national suisso-tunisien et un Suisse résidant en Suisse romande. Il leur est reproché d'avoir tenté de rejoindre l'organisation terroriste «État islamique» (EI).

Les deux hommes cherchaient à rejoindre l'EI dans la zone de conflit syro-irakienne, a communiqué lundi le Ministère public de la Confédération. Le double citoyen suisso-tunisien est également accusé d'avoir recruté deux membres pour l'EI, dont le citoyen suisse qui est également accusé.

Selon l'acte d'accusation, le double national suisso-tunisien a quitté la Suisse pour la Turquie en octobre 2015 et le citoyen suisse en décembre 2015 dans le but de se rendre de là en Syrie et de rejoindre l’EI dans la zone de conflit syro-irakienne.

Entraînement physique

Avant leur départ, les prévenus s'étaient ralliés à l'idéologie de l'EI et étaient en contact avec d'autres personnes radicalisées au sens de l'EI. Les deux prévenus ont suivi un entraînement physique en Suisse et en France au sein d'un groupe de plusieurs personnes dans le but de se préparer physiquement à rejoindre l’EI.

En Turquie, les prévenus ont bénéficié du réseau de l’EI sous forme de soutien logistique et de conseils. Entre autres, ils ont pu utiliser un refuge de l’EI pour leur séjour en Turquie et ils ont été en contact avec un passeur et reçu des faux papiers.

Le double national suisso-tunisien a reçu des intermédiaires de l’EI l'autorisation d'entrer sur le territoire de l’EI. Les deux prévenus sont également accusés d'avoir soutenu financièrement l'EI pendant leur séjour en Turquie.

Arrêtés à Zurich

Les accusés ont finalement été empêchés par les autorités turques de poursuivre leur voyage vers la Syrie, puis expulsés vers la Suisse, où ils ont été arrêtés à leur retour et placés en détention provisoire à l'aéroport de Zurich: le citoyen suisse en juin 2016 et le double national suisso-tunisien en août 2016. Le MPC a ouvert la procédure pénale en février 2016 déjà. Tous deux ont été ensuite libérés après que des mesures de substitution à la détention (art. 237 du code de procédure pénale) ont été prononcées.

Le double national suisso-tunisien est également accusé d'avoir endoctriné à l’idéologie de l'EI le citoyen suisse ainsi qu'une autre personne, un double national franco-tunisien, contre lequel le MPC mène également une enquête pénale. Les poursuites pénales engagées contre le citoyen franco-tunisien sont actuellement suspendues. L'accusé a été expulsé vers la France par fedpol en concertation avec le MPC à la fin de 2017.

70 procédures en cours

Actuellement, le MPC a environ 70 procédures pénales en cours dans le domaine du terrorisme à motivation djihadiste. Elles sont principalement menées pour des soupçons de propagande ou de recrutement pour des organisations terroristes, de financement de ces organisations et contre les voyageurs du djihad, y compris ceux que l’on appelle les voyageurs du retour.