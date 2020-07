Test Covid-19 de Djokovic: et maintenant l'attente...

Tennis

Le Serbe et sa famille auraient été testés lundi à Belgrade. Le no 1 mondial doit s'adresser au public dans la journée.

Ça tombe dans tous les sens depuis 24 heures: d'abord Grigor Dimitrov puis Borna Coric et maintenant Viktor Troicki. Lundi, dans la soirée, on a appris par l’intermédiaire du site croate «SportKlub» que le joueur serbe, qui avait également pris part à l'Adria Tour avant de filer à l'Eastern European Championship, a aussi été testé positif au coronavirus. Sa femme, Aleksandra, enceinte de leur deuxième enfant et qui doit accoucher en juillet, aurait également contracté le Covid-19...