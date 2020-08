Télévision

«The Crown»: Elizabeth Debicki sera la princesse Diana

La star de «The Night Manager» va interpréter feu la princesse de Galles dans les deux dernières saisons de la série. Elle succédera à Emma Corrin qui a prêté ses traits à la jeune Lady Di.

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana dans les cinquième et sixième saisons de «The Crown.» Emma Corrin incarne actuellement la jeune Lady Diana Spencer dans la saison quatre de la série Netflix sur la famille royale britannique, dans laquelle on découvrira les débuts de sa relation avec le prince Charles.



Les producteurs du show ont annoncé que la star de «The Night Manager» reprendra ce rôle tant convoité pour les deux dernières saisons.



L'actrice australienne campera la mère des princes William et Harry, qui a acquis une reconnaissance mondiale pour son travail humanitaire, dans les années qui ont précédé sa mort en 1997. La princesse Diana est décédée à l'âge de 36 ans suite à un accident de voiture dans un tunnel de Paris.



«L'esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de tant de personnes, a déclaré Elizabeth Debicki dans un communiqué. C'est un véritable privilège et un honneur de rejoindre cette série magistrale à laquelle j'ai été absolument accro dès le premier épisode.»



Elizabeth Debicki rejoint ainsi Imelda Staunton et Jonathan Pryce qui incarneront respectivement la reine Elizabeth II et le prince Philippe, et Lesley Manville, qui a été choisie pour camper la princesse Margaret.