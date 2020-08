Série TV

«The Crown»: Jonathan Pryce jouera le prince Philip

L’acteur de «Game of Thrones» âgé de 73 ans a rejoint le casting des saisons 5 et 6. Comme l’a confirmé Netflix, il incarnera le mari de la reine Elizabeth II.

Jonathan Pryce succède à Matt Smith et Tobias Menzies.

Netflix a confirmé que la star du film «Les deux papes» assumera le rôle du mari de la reine Elizabeth II dans les saisons 5 et 6 de la série sur la famille royale britannique, aux côtés d’ Imelda Staunton qui jouera la reine et de Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret.

«Plus de nouvelles du palais: Jonathan Pryce jouera le prince Philip dans les deux dernières saisons de «The Crown» (S5 et 6)!», peut-on lire sur le compte Twitter du service de streaming.

«Sainte Trinité de talents»

Le rôle du duc d’Edimbourg a été joué par Matt Smith et Tobias Menzies dans les saisons précédentes. «Les trois acteurs britanniques ont formé une Sainte Trinité de talents que les producteurs ont voulue pour jouer l’un des membres les plus importants de la famille royale, a déclaré une source au journal britannique «The Sun». Jonathan était le seul nom dont ils ont discuté pour jouer Philip, et les créateurs étaient ravis qu’il accepte de rejoindre le casting. Il a été l’un des derniers du trio à signer cependant, car le processus de casting final s’est déroulé avec des appels Zoom pendant le confinement.»