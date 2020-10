Royaume-Uni : Theresa May s'efface, le problème du Brexit reste

Le Brexit a déjà coûté deux Premiers ministres au Royaume-Uni et rien ne dit que le successeur de Theresa May fasse mieux.

La Première ministre britannique Theresa May quitte vendredi la tête du Parti conservateur. Son départ ouvre officiellement la course à sa succession qui désignera celui qui aura la lourde tâche de réussir là où elle a failli: mettre en oeuvre le Brexit.

Le tour de BoJo ?

Le prochain chef de l'exécutif britannique devra donc remettre le Brexit sur les rails, soit en renégociant un nouvel accord avec Bruxelles, soit en optant pour une sortie sans accord, deux scénarios qui sont d'ores et déjà au coeur de la course à sa succession.

Parmi les onze candidats en lice, le député Boris Johnson, champion des Brexiters, fait figure de favori. Très apprécié par les militants de la base, ce politicien habile et charismatique suscite en revanche des réactions plus contrastées du côté des députés tories, qui doivent sélectionner à partir de mercredi deux candidats qui seront ensuite départagés par les militants.

Poussée populiste

Le départ de Theresa May est rendu plus amer encore par la montée en puissance du Parti du Brexit du populiste Nigel Farage. Fondée il y a quelques mois et décidée à mettre fin au bipartisme britannique, la formation europhobe a raflé la mise aux européennes fin mai avec 31,6% des suffrages. Et elle a échoué de peu à entrer au Parlement britannique jeudi lors d'une élection législative partielle à Peterborough (est de l'Angleterre), face à un Labour qui est parvenu à conserver son siège malgré un contexte local très défavorable.