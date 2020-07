Olympisme

Thomas Bach veut se succéder à lui-même

L’Allemand a annoncé ce vendredi, en ouverture de la 136e session du CIO, qu'il souhaitait se présenter en 2021 pour un second mandat, réduit à quatre ans.

L'Allemand Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO) depuis 2013, a annoncé vendredi en ouverture de la 136e session du CIO qu'il souhaitait se présenter en 2021 pour un second mandat, réduit à quatre ans.

«Ces dernières semaines nombre d'entre vous m'ont posé des questions à propos de l'élection du président l'année prochaine. Je suis reconnaissant et profondément touché par les mots d'encouragement et de confiance (...) Si vous, membres du CIO, vous le voulez, je suis prêt pour un deuxième mandat de président du CIO afin de continuer de vous servir vous et le mouvement olympique que nous aimons tant quatre ans de plus», a déclaré Thomas Bach à l'issue de sa prise de parole à l'ouverture de la session en visio-conférence.