Grégory Karlen et le FC Thoune vont tout faire pour quitter le Letzigrund en vainqueurs, lundi. Une victoire qui leur assurerait le maintien en Super League.

Lutte pour éviter le barrage

«Thoune mérite d’éviter le barrage»

Pour Grégory Karlen et Ridge Munsy, il est exclu que leur équipe spécule, lundi, sur un faux pas de Sion face à Servette pour éviter le barrage.

Depuis vendredi soir, le FC Thoune respire mieux. Le nul face au FC Bâle (0-0) n’a certes pas pleinement récompensé les gros efforts des Oberlandais pour arracher cette victoire qui leur aurait pratiquement assuré le maintien. Mais ce point pris leur permet quand même de passer devant le FC Sion et d’aborder ainsi cette dernière ronde de Super League en position de force. «Même si ce nul contre Bâle nous a un peu frustrés, il nous a au moins permis d’avoir désormais notre destin entre nos mains, admet Ridge Munsy. Raison pour laquelle nous l’avons très vite oublié pour nous focaliser sur ce dernier match contre Zurich.»

Un adversaire dont les résultats sont en chute libre – six défaites de suite – depuis que l’équipe a été mise à l’arrêt durant une dizaine de jours, il y a un mois. «Ces chiffres ne veulent rien dire, tonne le meilleur buteur thounois avec dix réussites. Sur un dernier match comme celui-là, on sait que tout peut se passer. Loin de nous l’idée de sous-estimer ce FC Zurich, même s’il semble un peu en difficulté.»

L’adversaire idéal n’existe pas

Une détermination que partage son coéquipier, Grégory Karlen. «Dans ce genre de contexte, l’adversaire idéal n’existe pas. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et ne chercher que cette victoire qui seule nous assurerait de terminer notre saison lundi soir.»

Un maintien anticipé qui ressemblerait à un authentique exploit, tant ce FC Thoune semblait à l’agonie à Noël avec neuf misérables points seulement récoltés à mi-championnat. «Il est clair que sur cette deuxième partie de saison nous méritons d’éviter ce barrage, précise le milieu de terrain valaisan. Pour effectuer cette incroyable remontée, l’équipe a su se remettre en questions et faire preuve d’une énorme force de caractère. Mais, nous sommes tous conscients que ces efforts n’auront pas servi à grand-chose si l’on rate cette dernière marche.»

Invaincu depuis le 8 juillet et une lourde défaite face à YB (4-0), Thoune est une équipe en pleine confiance. Malgré cela, Grégory Karlen ne semble pas tout à fait rassuré. «La plupart de nos points, nous les avons pris à domicile. Loin de notre stade, nous ne sommes pas aussi sereins. Mais bon, pour une dernière rencontre avec un tel enjeu, je ne doute pas une seconde que la motivation et la concentration seront à leur comble.»

Et si le FC Thoune remplit son contrat au Letzigrund, il condamnera ce FC Sion que Karlen connaît si bien à un délicat barrage contre Vaduz. «Je ne me fais pas trop de soucis pour eux s’ils devaient se retrouver dans cette situation, conclut le Valaisan. Je suis certain que, comme nous le cas échéant, ils se battront jusqu’au bout de leurs forces pour arracher leur maintien.»