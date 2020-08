Golf

Tiger Woods est en quête d'un 83e titre record sur le circuit PGA

Le légendaire Tiger Woods participera à la première phase des play-off de fin de saison, avant d’aborder ses deux gros derniers objectifs de l'année avec l'US Open en septembre puis le Masters à Augusta en novembre.

«Excité de me rendre à Boston pour le Northern Trust et débuter les play-offs FedEx Cup», a twitté Woods.

Trois gros objectifs

L'an passé, c'est Rory McIlroy qui s'était adjugé la victoire et un chèque de 15 millions de dollars. Comme le Nord-Irlandais également lauréat en 2016, Tiger Woods a remporté les play-offs deux fois, lors des première et troisième éditions en 2007 et 2009.