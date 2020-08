Bélarus

Tikhanovskaïa se dit prête à devenir la «dirigeante nationale»

Réfugiée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa, candidate d’opposition à l’élection présidentielle au Bélarus, a déclaré vouloir occuper la plus haute fonction de l’État.

«Je suis prête à assumer mes responsabilités et à agir en tant que dirigeante nationale», a déclaré dans une vidéo l’opposante, réfugiée en Lituanie. Elle a rappelé qu’elle n’avait pas «voulu devenir une politicienne», mais que «le destin a décrété que je me trouverais en première ligne face à l’arbitraire et l’injustice».