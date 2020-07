«Tommy Lee, laquelle de vos maîtresses était la meilleure?»

Gênant

Le batteur de Mötley Crüe a mis fin à une interview quand une présentatrice radio lui a demandé de classer ses partenaires sexuelles.

Tommy Lee est marié à l'influenceuse Brittany Furlan depuis 2019. On les voit ici à la première de «The Dirt», film biographique sur Mötley Crüe.

Tommy Lee a quitté l'antenne quand la présentatrice lui a demandé de classer ses partenaires sexuelles. Le batteur de Mötley Crüe était interrogé par Jess Eva de l'émission australienne «Moonman in the Morning» quand elle lui a lancé: «Vous êtes un héros pour de nombreux hommes dans le monde entier parce que vous avez été avec certaines des femmes les plus sexy de votre génération. Heather Locklear, Pamela Anderson, Naomi Campbell, Pink. De toutes vos maîtresses, laquelle était la meilleure?»