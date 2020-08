Clap de fin

Tony Parker annonce son divorce

Après neuf ans de relation et deux enfants, le sportif et sa femme Axelle ont décidé de mettre un terme à leur union. Il a publié un message sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Le basketteur star et sa femme s’étaient rencontrés en 2011 et avaient fini par se marier trois ans plus tard. Ils ont eu deux enfants, Josh et Liam, nés en 2014 et 2016. Il s’agit du deuxième divorce de Tony Parker, qui s’était séparé de la comédienne Eva Longoria en 2010 après pratiquement 9 ans d’amour.