«Top Models» est la première série à reprendre son tournage

TV

Le feuilleton retrouve le chemin des plateaux de Hollywood, ce mercredi 17 juin, après une interruption de trois mois imposée par la pandémie.

Pour autant, cela ne se fera pas sans des ajustements qui auront un impact sur le scénario. Les journées de travail seront réduites, comme le nombre de personnes sur un plateau. «La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont de la plus haute importance pour nous, confie un représentant de «Top Models» à «TVLine». Nous suivrons tous les protocoles établis par l'État, la ville et les différents syndicats.»