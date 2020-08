Banco Topless, Úrsula Corberó («La casa de papel») tape dans le mille

L’interprète de Tokyo pose seins nus et en string devant sa fenêtre. Mais que fait la police?

Aujourd’hui, on braque notre regard sur Úrsula Corberó, qui joue Tokyo dans la série «La casa de papel». L’actrice espagnole de 31 ans a publié une photo caliente d’elle presque nue. Seins nus et en string, elle fait mine d’attraper le soleil avec deux doigts – et remarquez le déhanché. En légende, elle écrit: «Madrid tq» («Madrid, je t’aime»).