Hockey sur glace

Toujours aucune date de début et les clubs s’agacent

A deux mois du présumé début de saison en National League (18 septembre), le flou semble de mise. Et les langues commencent à se délier.

Le week-end dernier, le quotidien allemand Bild a annoncé un nouveau report dans la date de reprise potentielle pour le championnat allemand de DEL. La compétition ne devrait pas reprendre avant le 14 novembre. Plus inquiétant encore, le média pose même ouvertement la question d’une fin d’année sans hockey. Cette annonce emboîte le pas à celles de nombreux pays qui ont d’ores et déjà décalé leur début de saison. Ainsi la Finlande (1er octobre), la Slovaquie (2 octobre), la Norvège (3 octobre) et donc l’Allemagne ont déjà réagi.

Hockeyades en plein doute

Pour l’heure, les manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites à l’échelle nationale et ce, jusqu’au 31 août. Le Conseil fédéral est en pause estivale jusqu’au 12 août, soit à peine plus d’un mois avant la reprise théorique du championnat. Plus les jours passent et plus le scepticisme semble gagner du terrain dans le monde du hockey sur glace. «On ne sait actuellement pas ce qui se passerait si un joueur était infecté. Devrait-on mettre tout le monde en quarantaine? Regardez le chaos en football et l’image d’amateurisme qu’ils ont donnée. Veut-on vraiment cela pour notre sport?»