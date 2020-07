Toujours invaincu, le SLO ne solde pas sa fin de saison

Football

Les Stadistes ont partagé l’enjeu avec Schaffhouse samedi (1-1). Marco Delley a inscrit un splendide coup franc.

Stade-Lausanne-Ouchy est en train de plutôt très bien gérer son sprint final. Ce n’était pas couru d’avance: parce que les Stadistes n’ont pas connu la préparation la plus complète parmi les clubs de Challenge League, parce qu’ils ne disposent pas de l’effectif le plus fourni de la ligue et parce qu’il y a plus idéal que de voir son entraîneur et plusieurs membres du club s’en aller lors d’une telle période. Quoi qu’il en soit, le SLO vit ce qu’on peut appeler une reprise aboutie. En partie parce que les résultats tombent (cinq points en trois matches), en partie parce qu’il a (re)pris la bonne habitude d’être l’équipe la plus entreprenante sur le terrain.