Tour d'Europe: le Barça reprend la tête

Football

Des rencontres se sont jouées en Angleterre, en Italie, en Espagne et au Portugal, mardi soir.

Ivan Rakitic a inscrit le seul but de la rencontre opposant le Barça à Bilbao, mardi soir.

Espagne

Un Barça vainqueur mais médiocre

Ivan Rakitic en cache-misère: un but du milieu croate a offert la victoire au FC Barcelone, auteur d'une prestation médiocre, mardi soir contre l'Athletic Bilbao (1-0), lors de la 31e journée de Liga. Les Blaugranas sont ainsi repassés en tête avec trois points d'avance sur le Real Madrid.

Rakitic, auteur d'un deuxième bon match mardi après sa bonne prestation à Séville contre son ancien club vendredi, a permis au Barça d'éviter la noyade au Camp Nou, en inscrivant son premier but depuis plus de quinze mois sous le maillot catalan (71e). Mais cela n'a pas suffi à dissimuler le mauvais match des Barcelonais, dont la première place pourrait n'être que très provisoire, le Real recevant mercredi le 18e, Majorque.

L'Atlético sur le podium

A treize points derrière les Blaugranas, l'Atlético de Madrid (3e) a confirmé son retour en forme en allant chercher son troisième succès de rang depuis la reprise du championnat sur la pelouse de Levante (1-0), grâce à un superbe mouvement du jeune milieu de terrain Marcos Llorente (25 ans). Sa merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface a mené au but contre son camp de Bruno Gonzalez (15e) et scellé la résurrection des Madrilènes, complètement relancés dans la course à la Ligue des champions.