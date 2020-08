Neuchâtel

Chien échaudé craint l’eau froide, sur la rive du lac

Après la mort de six chiens au bord du lac de Neuchâtel, vraisemblablement à cause d’une bactérie, le temps maussade n’incitait pas à la baignade.

Attribuée à une algue bleue, la mort de six chiens a débouché vendredi dernier sur la fermeture des plages entre Colombier et Boudry, sur la rive nord du lac de Neuchâtel. Dans ce secteur, la baignade est interdite, alors qu’ailleurs autour du lac, elle est fortement déconseillée. Dimanche, «le matin.ch» s’est rendu à St-Blaise.

Bactérie toxique

Diarrhées, vertiges

La piste d’une contamination par des cyanobactéries reste privilégiée à 95% par le chimiste cantonal, après fermeture préventive des plages entre l’embouchure de l’Areuse et Colombier, où les six chiens décédés l’ont été en 24 heures après des baignades dans le lac.

Dimanche, une affichette était placardée à St-Blaise: Filou a disparu vendredi! «C’était à cause des feux d’artifice», décrète Anne, sa maîtresse, convaincue que les cyanobactéries n’ont rien à voir avec cette disparition.

L’apparition des algues bleues n’a pas été remarquée ailleurs qu’entre Boudry et Colombier, mais cette bactérie a été signalée cet été en France. Le phénomène est même récurrent depuis trois ans dans la Loire: en août 2017, huit chiens sont morts en quelques jours, après avoir barboté dans la Loire.

Le média français «Reporterre» rapporte que près de Rennes, dans les étangs d’Apigné, la baignade a été interdite en raison des cyanobactéries, «des micro-organismes invisibles à l’œil nu, qui apprécient les eaux douces, calmes, peu profondes et riches en nutriments», selon une chercheuse du Muséum national d’histoire naturelle.

Cellules par millilitre

Ces bactéries donnent une couleur verdâtre aux plages, lacs ou rivières. Et quand vient l’été, avec la chaleur et la lumière, elles prolifèrent: au-delà de 100 000 cellules par millilitre, il s’agit d’interdire la baignade.

En 2002 dans le Tarn, 26 chiens ont été signalés comme intoxiqués et 20 sont morts en deux mois. Rebelote l’année suivante, avec 11 chiens intoxiqués et six morts, tandis que deux des trois chiens intoxiqués dans la Loue (Jura français) sont morts.