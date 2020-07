A Bienne, toute une terrasse applaudit l'arrestation d'une Porsche

Vroum

Un frimeur trop bruyant a été intercepté dimanche par la police bernoise. Un coup de chance pour les deux agents.

Intercepter un bolide trop bruyant, c'est une mission difficile à appliquer par la police: «Lorsqu'on entend un vrombissement, on arrive souvent trop tard», regrette un policier bernois. Mais dimanche, sur la place de la Gare de Bienne, une patrouille a réussi à intercepter le conducteur d'une Porsche.

Pousser le moteur

Dans tout le pays, des contrôles sont effectués depuis le début du mois d’avril pour limiter les nuisances sonores provoquées par certains conducteurs enclins à «pousser le moteur». Les véhicules bruyants et probablement «tunés» sont de plus en plus nombreux à être signalés.