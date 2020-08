Coronavirus

Traçabilité au resto: c’est pas gagné!

Depuis ce matin dans les établissements publics bernois, il faut laisser ses coordonnées à certaines conditions. Lesquelles? Euh…

Laisser son nom, son adresse, son numéro de téléphone et sa date de naissance, c’est désormais la norme au «Café Brésil» de Bienne, quand on n’est pas seul à une table.

Un groupe dès deux personnes

Un groupe de clients? Depuis vendredi dernier, Jessica Maurer a cherché à savoir ce que recouvrait cette notion. Ses appels à Gastro Berne sont restés sans réponse, jusqu’à un e-mail reçu lundi à 11 h 27, alors que son restaurant ouvre tous les jours à six heures: «Un groupe de clients compte deux personnes et plus»,

Faire confiance

Au «Sporting Bar», les gérants Belgiglio Bussolo et Clément Baumann disposent d’une terrasse couverte qui les met à l’abri du stress. Les clients jouent-ils le jeu? «Nous les connaissons et leur faisons confiance: on ne demandera pas les cartes d’identité et on ne téléphonera pas au numéro indiqué pour vérifier son authenticité», répond Belgiglio, tandis que Clément consulte l’ordonnance cantonale.