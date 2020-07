Très critiquée, Halle Berry renonce au rôle d'un transgenre

Cinéma

L'actrice a déclenché une polémique pour avoir envisagé d'interpréter dans un film une femme qui change de sexe. Elle a annoncé avoir compris qu'elle devrait laisser la place à un acteur ou une actrice transgenre.

En tant que femme cis, je comprends que je n'aurais jamais dû envisager ce rôle, et la communauté transgenre devrait avoir l'opportunité de raconter ses propres histoires», a reconnu Halle Berry.

«C'est le personnage d'une femme qui transitionne, et devient un homme. C'est un personnage dans un projet que j'adore et que je pourrais faire», avait annoncé la star sur Instagram Live. Mais après s'être trompée à plusieurs reprises avec les pronoms utilisés pour décrire le personnage et après avoir provoqué la colère de la communauté trans, l'interprète de «Catwoman» a préféré se retirer.