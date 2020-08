Environnement

Très forte augmentation des incendies en Amazonie

L’Institut spatial national du Brésil a identifié 6803 incendies dans la région amazonienne en juillet 2020, contre 5318 l’année précédente.

En conséquence, les pressions se sont accrues sur le Brésil, gouverné par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, pour qu’il s’engage à faire plus pour protéger cette gigantesque forêt, que les scientifiques estiment vitale dans la lutte contre le changement climatique. Les incendies ont essentiellement pour but de défricher illégalement des terres afin de laisser la place à l’agriculture, à l’élevage ou à l’exploitation minière.

Mille incendies en un jour

Les militants écologistes accusent Jair Bolsonaro, notoirement sceptique sur le changement climatique, d’encourager la déforestation avec des appels à ouvrir la forêt tropicale à l’activité agricole et à l’industrie. «Plus de mille incendies en une seule journée, c’est un record depuis 15 ans et cela montre que la stratégie du gouvernement de mener des opérations de diversion médiatique ne fonctionne pas sur le terrain», a déclaré dans un communiqué le porte-parole de Greenpeace Brésil, Romulo Batista.

Le président Bolsonaro a mobilisé l’armée pour lutter contre les incendies, mais les écologistes estiment qu’il ne s’attaque pas aux causes réelles des incendies et de la déforestation. Le porte-parole de Greenpeace Brésil a expliqué que lutter réellement contre les incendies volontaires visant à défricher illégalement des terres nécessiterait d’autres mesures que celles prises par les autorités brésiliennes.

«Dans les textes, ces incendies sont interdits, mais l’interdiction ne fonctionne que s'il y a aussi une réponse sur le terrain, avec plus de patrouilles. Les criminels ne sont pas spécialement connus pour se conformer à la loi», explique Romulo Batista. De plus, l’administration Bolsonaro a réduit le budget, le personnel et les programmes de l’agence environnementale brésilienne, l’Ibama.

«Jeté par la fenêtre»

Mais les incendies ne sont que l’une des causes de la déforestation. Pendant le reste de l’année, des éleveurs, des cultivateurs, des mineurs et des spéculateurs «préparent» des zones boisées afin de les brûler par la suite. Les six premiers mois de 2020 ont été la période pendant laquelle la déforestation de l’Amazonie brésilienne a été la plus importante depuis que des statistiques existent: selon les données de l’INPE, 3069 kilomètres carrés ont été rasés.