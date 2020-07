Tribunal cantonal saisi du dossier sur la catastrophe

S'opposant à la décision du Ministère public, l'avocat des familles des huit victimes qui ont perdu la vie dans l'éboulement conteste le classement du dossier.

Les autorités de Bregaglia ont constaté des mouvements de roches au Piz Cengalo, un an après les éboulements dans le vallon de Bondo. (Mardi 7 août 2018)

«Bregaglia pense aux huit victimes et à leurs familles», a déclaré la maire de la localité à l'occasion d'une cérémonie commémorative près d'un an après l'éboulement. (Lundi 13 août 2018)

Eboulement important probable

Les spécialistes en auraient déduit qu'un éboulement important allait se produire dans les semaines ou les mois à venir et qu'il toucherait les chemins pédestres menant aux cabanes du Club alpin suisse (CAS) et que des personnes pourraient être ensevelies, écrit l'avocat. L'agence Keystone-ATS dispose d'une copie de la lettre.

Trois millions de mètres cubes

L'éboulement du Piz Cengalo du 23 août 2017 est l'un des plus importants qu'a connu la Suisse depuis plus d'un siècle. Plus de trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés de la montagne.