Trop de Texans dans les bars, le gouverneur ordonne la fermeture

Covid-19

Greg Abbott a en outre demandé à chacun de «faire sa part», de porter un masque et de respecter les mesures de distanciation sociale.

«À l'heure actuelle, il est clair que l'augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d'activités, notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars», a indiqué le gouverneur Greg Abbott dans un communiqué, en demandant à chaque Texan de «faire sa part», de porter un masque et de respecter les mesures de distanciation sociale.

Livraisons autorisées

Les bars et établissements similaires qui tirent plus de la moitié de leurs recettes brutes de la vente de boissons alcoolisées doivent fermer vendredi à partir de midi (heure locale). Ils restent autorisés à effectuer des livraisons et de la vente à emporter.