Etats-Unis

Trump annonce un renforcement des forces fédérales à Chicago

En dépit de l’opposition de la maire démocrate, le président US a annoncé une «forte hausse» des agents de police fédéraux dans la ville américaine afin de réduire les violences.

Environ 200 agents

Le président avait menacé lundi d'envoyer des agents fédéraux à New York et Chicago comme dans d'autres bastions démocrates, pour protéger les bâtiments fédéraux et, plus globalement, «rétablir l'ordre».