Coronavirus

Trump annonce un sixième contrat pour 100 millions de doses d’un vaccin

La biotech Moderna recevra 1,5 milliard de dollars pour la livraison de 100 millions de doses d’un vaccin expérimental. C’est le sixième contrat de ce type que les États-Unis signent avec une entreprise pharmaceutique.

«Nous sommes prêts pour produire rapidement 100 millions de doses dès que le vaccin sera approuvé, et jusqu’à 500 millions peu après», a déclaré Donald Trump. (Photo Brendan Smialowski / AFP)

«Ce soir je suis heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord avec Moderna pour la fabrication et la livraison de 100 million de doses de leur vaccin candidat contre le coronavirus. Le gouvernement fédéral sera propriétaire de ces doses de vaccins, nous les achetons», a déclaré Donald Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Moderna, partenaire des Instituts nationaux de santé américain (NIH), mène l’un des trois projets occidentaux à avoir commencé la phase finale des essais cliniques sur des milliers et in fine 30’000 volontaires, en juillet, avec les alliances Oxford/AstraZeneca et Pfizer/BioNTech. Des résultats préliminaires de la première phase, sur un petit nombre de personnes, ont montré que son vaccin générait une réponse immunitaire.