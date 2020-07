États-Unis

Trump vante l’importance de la réouverture des écoles

Donald Trump presse les autorités sanitaires américaines à rouvrir les écoles malgré la pandémie. Un positionnement qui fait débat.

Choix politique

Quels risques ?

De nombreuses villes ont tranché du côté d’une rentrée virtuelle, comme Houston et Los Angeles, ou hybride comme New York. En banlieue de Washington, le comté de Montgomery a décidé que les élèves ne reverraient pas leur école avant… le 29 janvier.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) avaient initialement publié des consignes mettant en avant les risques du retour à l’école, et les précautions à prendre. Mais le vice-président avait annoncé le 8 juillet qu’ils reverraient leur copie.

Dont acte jeudi, avec la publication d’une page intitulée «L’importance de rouvrir les écoles cet automne». Les CDC maintiennent que la réouverture n’est pas une bonne idée en cas de circulation active du virus localement, et qu’en tout cas, masques et distanciation seront indispensables.

Fermetures qui portent préjudice

Les experts soulignent désormais que les enfants courent peu de risque de tomber gravement malades du Covid-19, et qu’en revanche, les préjudices à court et long termes des fermetures aux niveaux social, émotionnel, comportemental, économique et académique étaient «bien connus et importants».