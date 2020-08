États-Unis

Trump diabolise le vote par courrier et ses nouveaux défis

Pour des mesures sanitaires, le système électoral américain se transforme, non sans difficulté. Le président américain s’y oppose.

«Entre 50 et 70 millions de votes par courrier»

Cette option était déjà possible dans de nombreux États, selon des modalités variables, et lors de la présidentielle de 2016, près du quart des votes (33 millions) s’étaient effectués par correspondance.

Cette fois, «on devrait avoir entre 50 et 70 millions de votes par courrier», estime Nathaniel Persily, professeur de Droit à l’université Stanford en Californie. «C’est la plus grande transformation du système électoral américain de toute l’Histoire et on le fait sur une période de quatre mois. C’est sans précédent et ça pose de sérieux défis», explique le professeur Persily.