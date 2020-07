Présidentielle américaine

Trump dit avoir excellé dans un test cognitif et défie Biden

Le président américain a expliqué avoir passé un test de mémoire qui lui a prouvé qu’il avait «l’endurance mentale» nécessaire pour diriger les USA. Il a mis son rival au défi de faire le même test.

Révélant mercredi à la chaîne Fox TV des détails du test, il a mis au défi son rival à la présidentielle de novembre Joe Biden, face auquel il est en difficulté croissante dans les sondages, de le passer. «Les dernières questions sont beaucoup plus difficiles», a-t-il dit dans l’interview, au cours de laquelle il a mis en doute à plusieurs reprises les capacités mentales du candidat démocrate.

«Vous devez être vif»

«Puis dix, quinze, vingt minutes plus tard, ils vous disent: +vous vous souvenez de cette première question? Répétez. Et vous y allez: personne, femme, homme, caméra, télé. Et ils disent: c’est formidable, comment avez-vous fait cela?» a-t-il poursuivi. «Je le fais parce que j’ai une bonne mémoire», a ajouté Donald Trump. «Parce que je suis là, cognitivement».