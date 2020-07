Trump interdit les prises d’étranglement sauf en cas de danger

Le président américain Donald Trump a signé ce mardi un décret pour une réforme des forces de l’ordre.

Donald Trump a signé mardi un décret interdisant les prises d'étranglement, sauf en cas de danger pour la vie du policier, et ordonnant une réforme limitée des forces de l'ordre pour tenter de répondre au mouvement historique de colère contre le racisme aux Etats-Unis.

Martelant sa volonté de restaurer la «loi et l'ordre» tout en rendant hommage à la douleur des familles de victimes qu'il venait de rencontrer en privé, le président américain a affirmé qu'il fallait «rapprocher la police et les communautés, pas les éloigner».

Mais ses mesures limitées ne devraient pas satisfaire les manifestants qui se mobilisent depuis la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Et qui réclament notamment l'interdiction pure et simple des prises controversées d'étranglement.

Refus de «démanteler» la police

Si le décret présidentiel les bannit, il lève cette interdiction dans les cas où «la vie d'un policier est en danger», a précisé le président américain dans les jardins de la Maison Blanche. Son décret «encourage» d'autre part les milliers d'unités de police américaines à adopter les «normes professionnelles les plus élevées».

Devant des représentants de son gouvernement, de la police et des parlementaires républicains, mais en l'absence notable des proches des victimes, Donald Trump a souligné qu'il s'opposait «fermement» aux efforts «radicaux» pour démanteler les services de police, comme cela a été annoncé à Minneapolis.

«Les Américains connaissent la vérité: sans la police, il y a le chaos, sans le droit, il y a l'anarchie et sans la sécurité, c'est la catastrophe», a-t-il lancé.

Le décret présidentiel ordonne notamment que les subventions fédérales soient réservées aux unités de police qui démontrent, à travers des organismes indépendants, respecter «les plus hautes normes» dans «la formation sur l'usage de la force et les techniques de désengagement», a-t-il précisé.

Congrès divisé

Qualifiant le décret de «faible» et de «strict minimum», la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a estimé que ces mesures n'étaient «tristement et clairement pas à la hauteur des actions nécessaires pour combattre l'épidémie d'injustice raciale et de violences policières qui tue des centaines de Noirs américains.»