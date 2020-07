Covid-19

Trump: l’épidémie «va sûrement empirer avant de s’améliorer»

Le président américain a donné mardi, pour la première fois depuis fin avril, une conférence de presse sur le coronavirus.

Après une amélioration vers la fin du printemps, l’épidémie a repris de plus belle dans le pays, déjà le plus endeuillé au monde avec 141’800 morts. Le nombre de cas explose - plus de 60’000 par jour depuis une semaine, pour un total de 3,88 millions depuis le début de la pandémie - et les décès quotidiens sont aussi repartis à la hausse - plus de 700 par jour en moyenne. La situation est particulièrement inquiétante dans des États du Sud comme la Californie, la Floride ou le Texas, souvent contraints d’imposer des restrictions à rebours du déconfinement.