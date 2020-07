Trump partage une vidéo d'un fan criant «white power»

Etats-Unis

Le président US a relayé sur Twitter une vidéo d’un affrontement entre pros et anti-Trump au cours duquel le slogan raciste est proféré, avant de supprimer la publication.

Le président américain Donald Trump a partagé dimanche sur Twitter, avant de la supprimer, la vidéo d'un affrontement entre plusieurs de ses soutiens et de ses opposants. On y voit un homme hurler «white power», cri de ralliement des suprémacistes blancs.

«White power» et poing levé

Un utilisateur a publié cette vidéo, apparemment filmée dans une résidence privée pour retraités en Floride, de virulents affrontement verbaux entre pro et anti-Trump. On y voit dès les premières secondes un homme conduisant une voiturette de golf ornée de pancartes «Trump 2020» et «America First» être apostrophé par des manifestants qui le traitent de «raciste».