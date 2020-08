États-Unis

Trump se voit refuser un quatrième débat contre Joe Biden

Le président Trump souhaitait un débat supplémentaire avec Joe Biden plus tôt, avant que ne soient envoyés les premiers bulletins par correspondance.

Les trois débats entre les deux candidats se tiendront les 29 septembre, 15 octobre et 22 octobre.

La commission a répondu que «trois débats de 90 minutes fonctionnaient bien pour la mission d’information des électeurs que les débats sont censés remplir» et qu’elle restait «engagée à respecter son calendrier» avant la présidentielle du 3 novembre. Le premier duel entre Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, 77 ans, est prévu le 29 septembre à Cleveland, dans l’Ohio. Il sera très attendu après une campagne inédite, largement menée en ligne à cause de la pandémie de Covid-19.