États-Unis

Trump soutient sa fille et se fait asperger au vitriol

Le président ne s’est pas contenté de Twitter, il a aussi posé devant les produits dont le patron avait affiché un soutien inconditionnel envers l’homme d’affaires devenu chef d’État.

On prédisait que l’affaire aurait une suite, Donald Trump ne nous aura pas déçus. Pour soutenir sa fille, contrevenante aux règles et aux usages imposés au personnel de la Maison-Blanche et aux membres de la famille présidentielle, le chef d’État a lui aussi décidé de soutenir une marque de haricots très populaire dans la communauté hispanique suite aux compliments du patron de l’entreprise.