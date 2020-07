Trump veut laisser Turcs et Kurdes s'expliquer

Syrie

Les forces kurdes ont indiqué que les «forces américaines se retiraient des zones frontalières avec la Turquie», ouvrant la voie à une offensive militaire turque contre les Kurdes.

Amnesty International a accusé lundi le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté 18 attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie. (10 mai 2020)

«La Turquie, l'Europe, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Russie et les Kurdes devront maintenant résoudre la situation», a expliqué le président américain dans une longue série de tweets, sa première réaction depuis que la Maison Blanche a annoncé le retrait des Américains du nord de la Syrie, ouvrant la voie à une offensive militaire turque contre les Kurdes.

«Il est temps pour nous de sortir de ces guerres ridicules et sans fin, dont beaucoup sont tribales», a expliqué le milliardaire républicain, qui avait annoncé à la fin de l'année dernière le retrait des troupes américaines de Syrie.

Retrait américain

L'ONU a déclaré se «préparer au pire», craignant une crise humanitaire alors que le conflit en Syrie a fait des millions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à plus de 370'000 personnes depuis 2011.