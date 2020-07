Tueurs fous du Brabant: une photo exhumée 38 ans après

Belgique

Une série de braquages de supermarchés et de petits commerces avait fait au total 28 morts entre 1982 et 1985, sans que l'affaire soit élucidée. Un nouvel appel à témoins a été diffusé par la police belge mardi.

Photographié dans un bois, l'homme en question, lunettes noires et vêtu d'un genre d'uniforme militaire kaki, arbore un fusil semi-automatique à pompe de marque italienne Franchi.

L'enquête sur cette affaire a été reprise il y a plus de deux ans par le parquet fédéral «avec l'engagement de tout reprendre à zéro» et la diffusion de cette photo s'inscrit dans cette démarche, a expliqué à l'AFP Eric Van Duyse, porte-parole de ce parquet compétent notamment pour les dossiers terroristes.

Un total de 28 morts

Une série de braquages de supermarchés et de petits commerces avait fait au total 28 morts dans le centre de la Belgique entre 1982 et 1985, traumatisant la population. La seconde vague, à l'automne 1985, s'était avérée particulièrement sanglante, frappant au hasard des familles allées faire leurs courses au supermarché. Au total, 16 personnes sont mortes les 27 septembre et 9 novembre 1985.