Coronavirus

TUI reçoit encore plus de 1 milliard d’aide

Le numéro un mondial du tourisme reçoit une rallonge qui va pouvoir l’aider à couvrir le manque à gagner sur la saison d’hiver 2020/21.

Suppressions de postes

Le groupe avait annoncé en avril vouloir supprimer 8000 postes dans le monde, sur 70’000, face à l’impact soudain et massif de la pandémie de coronavirus sur son offre en hôtellerie et croisières.

Les analystes sondés par Factset s’attendent à un effondrement de plus de 80% sur un an des ventes à 753 millions d'euros et à un résultat opérationnel dans le rouge à -660 millions d’euros, contre un léger gain de 20 millions un an auparavant.