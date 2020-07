Fake News

Twitter retire une vidéo postée par Trump sur le Covid-19

Le président américain a partagé une vidéo montrant un groupe de médecins faisant des déclarations trompeuses sur la pandémie et qui affirmait notamment que les masques n’étaient pas nécessaires.

Déjà retirée par Facebook

La vidéo avait déjà été retirée par Facebook lundi soir, a indiqué un porte-parole du premier réseau social mondial. «Nous avons supprimé cette vidéo parce qu’elle partageait de fausses informations sur les remèdes et les traitements du Covid-19», a expliqué le porte-parole. Cette vidéo montrait un groupe de médecins faisant des déclarations trompeuses et fausses sur la pandémie de coronavirus. Selon le Washington Post, plus de 14 millions de personnes l’ont regardée via Facebook.