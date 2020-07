Ultime adieu à Jacques Chirac

France

La France a adressé lundi un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac. Quelque 80 dirigeants ont participé à la cérémonie.

Jacques Chirac devait être inhumé dans la plus stricte intimité après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelques 80 personnalités étrangères, dont Vladimir Poutine.

Claude Chirac remercie les Français

L'édifice était comble, avec 80 personnalités étrangères. Outre Vladimir Poutine, ses homologues italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, les premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban étaient présents, ainsi que l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, le roi Abdallah de Jordanie et l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Le conseiller fédéral Guy Parmelin représentait la Suisse.