Genève

Un 1er Août musical aux bains des Pâquis

Un concert participatif du collectif Feu de Dieu a donné le ton à la 14e édition des Aubes Musicales, qui a coïncidé avec la Fête nationale samedi à Genève.

Lampions rouges et blancs en guise de décor, chanteuses habillées d'une casquette avec la croix suisse ou d'une salopette ornée d’edelweiss, les artistes ont pris la fête nationale pour fil rouge du spectacle. «Nous avons eu envie d’organiser un événement festif et rassembleur pour le début du festival et pour la fête nationale», raconte Marie Jeanson, directrice artistique et coordinatrice des Aubes Musicales.