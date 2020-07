Un acteur de films X accusé de viols

États-Unis

Ron Jeremy, qui a tourné plus de 2000 films X depuis la fin des années 1970, est accusé de quatre agressions distinctes qui auraient été commises entre 2014 et 2019.

Ron Jeremy, 67 ans et acteur vedette de films pornographiques, a été accusé du viol de trois femmes et d’agression sexuelle sur une quatrième victime, ont annoncé mardi les services de la procureure de Los Angeles.

Ron Jeremy, qui a à son actif plus de 2000 films X depuis la fin des années 1970, faisait de longue date l’objet de telles accusations au sein de la profession et avait été tenu à l’écart de différents événements ces dernières années.

Selon un communiqué des services du procureur de Los Angeles, l’acteur a été officiellement accusé de quatre agressions distinctes qui auraient été commises entre 2014 et 2019. Un viol aurait été commis en 2014 à son domicile de Los Angeles, les trois autres cas dans un bar d’Hollywood, entre 2017 et 2019.

«Surprise»

Les plaignantes sont âgées de 25 à 46 ans et leur anonymat a été préservé par les services de la procureure Jacky Lacey, qui ont renoncé à poursuivre Ron Jeremy pour un cinquième cas remontant à 2016, faute d’éléments suffisants.

L’avocat de Ron Jeremy a assuré à l’AFP que ces accusations étaient une «surprise» et les a démenties en bloc. «Ce n’est pas un violeur», a déclaré Stuart Goldfarb. «Ron, au fil des années et en raison de ce qu’il est, a été le partenaire de plus de 4000 femmes (…) Les femmes se jettent sur lui», a affirmé l’avocat.