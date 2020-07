Un acteur de «New York: Unité Spéciale» meurt du coronavirus

Télé

Nick Cordero, 41 ans, est décédé après des semaines de lutte contre la Covid-19. Habitué des séries télévisées, on avait pu le voir aussi dans «Blue Bloods», avec Tom Selleck.

C'est sa compagne, Amanda Kloots, qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram : «Dieu vient d’accueillir un nouvel ange au paradis. Mon cher mari est décédé ce matin. Il était entouré de l’amour de sa famille, qui chantait et priait alors qu’il quittait doucement la terre. Je n’arrive pas à y croire et souffre. Mon coeur est brisé car je ne peux pas imaginer notre vie sans lui. Nick était tellement brillant. Il était l’ami de tout le monde, il aimait écouter, aider et surtout parler. C’était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et il aimait être père et un mari. Il nous manquera, à Elvis et à moi, dans tout ce que ferons, chaque jour.»