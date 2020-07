Berne

Un adolescent meurt suite à un accident dans l’Aar

Un adolescent de 13 ans a été victime d’un accident dans l’Aar lundi à Muri bei Bern. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures mardi soir.

Immédiatement dépêchées sur les lieux, les forces d’intervention de la police cantonale bernoise ont pu localiser et ensuite extraire l’adolescent de l’eau dans la zone de l’accident. Il a ensuite été pris en charge médicalement par une équipe d’ambulanciers avant d’être transporté dans un état critique à l’hôpital. Le Care Team du canton de Berne a été appelé sur place pour prendre en charge les personnes concernées. L’adolescent de nationalité érythréenne, âgé de 13 ans et domicilié dans la région, a succombé à ses blessures dans la soirée de mardi. Une enquête pour clarifier les circonstances de l’accident est en cours.

Appel à la prudence

La Police cantonale bernoise, en collaboration avec les différents partenaires feux bleus, la Société suisse de sauvetage (SSS) et le bureau de prévention des accidents, souhaite rendre la population attentive aux potentiels dangers des rivières. Des courants ou des tourbillons peuvent se développer en dessous de la surface de l’eau dans les zones où se trouvent des dépôts de bois flottants ou d’alluvions. Il convient également d’être particulièrement attentif vers les barrages, les ponts ou les autres obstacles. Pour toutes les activités dans, sur et autour de l’eau, il est important de s’informer en amont des différents dangers. Pour le tracé de l’Aar entre Thoune et le Wohlensee, la SSS a publié une carte illustrée (texte seulement en allemand) avec les principales informations.



Les maximes des comportements à adopter en rivière publiées par la SSS préconisent que seul les bons nageurs doivent s’aventurer en eaux libres. En plus de des propres capacités, les réserves d’énergie, la santé et la vigilance jouent également un rôle important, non seulement dans les rivières et les lacs, mais aussi, dans les piscines.