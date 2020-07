Un automobiliste entre la vie et la mort

Vully-les-Lacs (VD)

Un trentenaire qui roulait entre Montmagny et Salavaux a percuté un hangar. Il a été héliporté par la Rega.

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Vully-les-Lacs (VD) dans la Broye. Un conducteur suisse de 35 ans qui circulait vendredi matin entre Montmagny et Salavaux (VD) a dévié sur la gauche dans une légère courbe à droite et a quitté la route. Après avoir roulé dans une prairie, il a heurté l’angle d’un hangar du côté conducteur.

L’homme incarcéré et à moitié conscient a été découvert par un automobiliste qui passait par là vers 6h55 et qui a immédiatement avisé les secours. Grièvement blessé et risquant de mourir, il a été héliporté par la Rega à l’Hôpital de l’Île à Berne, a indiqué samedi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.