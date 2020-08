Canton de Fribourg

Un automobiliste fonce dans le mur d’une maison à Seiry

Un quinquagénaire a percuté frontalement dans la nuit de samedi à dimanche le mur d’une maison pour une raison inconnue. Il a été grièvement blessé.

Accident spectaculaire dimanche, peu après minuit à Seiry (FR), non loin d’Estavayer-le-Lac. Un automobiliste de 53 ans, qui arrivait à l’intersection entre la route de l’Église et celle de la Molière, a continué tout droit et a percuté frontalement le mur d’une maison.