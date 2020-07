Un avatar de «Fortnite» à l’écoute des enfants maltraités

Jeu

Grâce à une action originale, plus de 350 enfants ou adolescents, maltraités ou en souffrance, ont pu se confier durant le confinement en France.

Les enfants peuvent se confier en toute discrétion à un avatar ailé et tout vêtu de bleu.

Un avatar ailé et tout vêtu de bleu: c'est via cet émissaire virtuel, rencontré au coeur de «Fortnite», le célèbre jeu en ligne, que plus de 350 enfants ou adolescents, maltraités ou en souffrance, ont pu discrètement se confier à de «vrais» adultes pendant le confinement en France.