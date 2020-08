il y a 27min

Grisons

Un bambin de 3 ans au sommet d’un 3000 m suisse

Une famille britannique avec des enfants de 3 et 7 ans a gravi le Piz Badile.

par R.M.

À 3 ans, Jackson a grimpé quelques petites portions du Piz Badile . Facebook/Leo Houlding

Une famille britannique a débuté le 25 juillet côté suisse l ’ascension du Piz Badile, à la frontière entre les Grisons et l’Italie. Après une nuit dans un refuge alpin et deux autres à bivouaquer, relate «The Independent» , ils ont atteint le sommet, à 3308 mètres. Petite spécificité: les deux enfants de la famille n’ont que 3 et 7 ans.

«Ma fille Freya a tout grimpé toute seule, tout le temps, y compris toutes les randonnées et tout le reste, c ’ était très impressionnant » , a expliqué le père, Leo Houlding, 40 ans, décrit comme grimpeur professionnel.

À 3 ans, Jackson a grimpé quelques petites portions. Mais c’est sa maman Jessica, 41 ans, qui l’a porté sur son dos durant l’ascension. Le bambin a tout de même été félicité par ses parents et a été récompensé par un paquet de bonbons Haribo.

Cette famille de grimpeurs s’adonne à sa passion chaque été mais n’avait jamais atteint un sommet aussi haut, note le quotidien britannique. «C ’ était génial, nous continuons d ’ augmenter le niveau chaque année», a commenté Jessica.

Selon « The Independent » Jackson serait le plus jeune à jamais avoir atteint le sommet du Piz Badile. Et sa s œ ur Fraya la plus jeune à l’avoir atteint sans aide. Une information difficile à confirmer. Mais quoi qu’il en soit se retrouver à 3300 mètres à 7 et 3 ans n’est pas banal.