Un barrage Thoune-Vaduz? Il ne manquerait plus que ça

A deux journées de la fin de la SFL, les «qualifiés virtuels» pour le barrage se sont bientôt joués à tous les niveaux possibles.

L’affiche promettait d’être exceptionnelle. Un «play-off» de promotion/relégation entre les Grasshoppers et le FC Sion, c’était un vrai blockbuster, entre le club le plus titré du pays et le roi de la Coupe. Vu la courbe de performance du Lausanne-Sport, on pouvait aussi se demander si ça n’allaient pas être les Vaudois qui allaient défier l’équipe aux 27 couronnes de champions de Suisse. De quoi tenir en haleine tout un bout de pays jusqu’à mi-août au moins, ces parties n’ayant pas encore pu être vraiment agendées (15 et 18?).

Sauf que le «ballon est rond», qu’«il n’y a plus de petites équipes» et que «tout est possible dans le football», selon les poncifs les plus connus dans la discipline. Du coup, à l’heure actuelle, ce barrage virtuel mettrait aux prises Thoune et Vaduz, une affiche bien moins excitante pour les férus du football suisse, d’autant plus de ce côté de la Sarine, où les fans de Sion sont nombreux et ceux qui espèrent que le club de Christian Constantin tombe en 2e division encore davantage.

Le match de Coupe d’Europe avait attiré la grande foule au Rheinpar. KEYSTONE

Cet affrontement aurait toutefois un certain piment, car rarement deux formations évoluant au sein des ligues professionnelles helvétiques se seraient ainsi rencontrées dans quatre compétitions différentes en l’espace d’une dizaine d’années! Pas mal, car le club de la Principauté ne dispute pas, forcément, la Coupe de Suisse, mais celle du Liechtenstein, qu’il a remportée la bagatelle de 47 fois (pour 13 défaites en finale, la dernière en 2012, aux tirs au but contre Eschen/Mauren), ce qui lui assure une présence quasi continue en Coupe d’Europe.

En un peu plus d’une décennie, Thoune et Vaduz ont été opposés à seize reprises et le club bernois l’a emporté huit fois, les deux équipes ont fait match nul à huit reprises et jamais les Liechtensteinois n’ont gagné. Ces matches ont eu lieu dans trois compétitions différentes: en Challenge League au départ, en Super League ensuite et même sur le front de l’Europa League, au troisième tour qualificatif de l’exercice 2015/2016, quand le FCT a éliminé le FCV aux buts à l’extérieur (0-0; 2-2).

Si les classements de Super League et de Challenge League devaient restés figés, ces deux équipes s’affronteraient ainsi à un quatrième niveau différent au cours de leur histoire. Un cas de figure rarissime au plus haut niveau et même totalement inenvisageable pour deux équipes suisses, à moins de se retrouver une fois avec un Bâle-YB en quart de finale de l’Europa League, après avoir eu un relégué et un mal classés parmi eux, par exemple!

En Angleterre, c’est aussi techniquement faisable, avec des affrontements en Premier League, FA Cup, Coupe de la Ligue, puis Champions League (des clubs d’un même pays ne peuvent s’affronter que depuis les quarts de finale). Ça l’est moins dans d’autres contrées où les Coupes de la Ligue ont été abandonnées (France, Allemagne), où les barrages n’existent pas et où un club d’un autre pays n’a pas de Coupe nationale (Monaco). La SFL pourrait donc accoucher d’une rareté.

Les affrontements entre Bernois et Liechtensteinois: